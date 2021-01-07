Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Endişeyle takip ediyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Endişeyle takip ediyoruz"
07.01.2021 08:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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