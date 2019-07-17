Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " Erbil
'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." - ANKARA
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