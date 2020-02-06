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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulması) Yaptığımız...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulması) Yaptığımız görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulması) Yaptığımız görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık."
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