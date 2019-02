Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fetö ile Mücadele Konusunda Kararlığımız Tamdır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Millet Kıraathaneler ile inşallah Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Millet Kıraathaneler ile inşallah Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son yıllarda rakamlara baktığınız zaman Türkiye'de basılan ve okunan kitap sayısının geçen yıllara göre katlanarak arttığını görüyoruz." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), ilk kez Atatürk Kitaplığı'nda başlattığı "Hiç Kapanmayan Kütüphane Projesi" kapsamında, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesinin İstanbullulara 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başlaması dolayısıyla program düzenlendi.



Programa katılan Kalın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Muallim Cevdet Kütüphanesinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kalın, bunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbullulara ve Kartal'da yaşayan vatandaşlara sunduğu kıymetli bir hizmet olduğunu belirtti.



"Bizim medeniyetimiz, bir kitap medeniyetidir." diyen Kalın, İslam medeniyetinin vahiyle başladığını, Kur'an-ı Kerim'in tedvin edilerek kitap haline getirilmesiyle yeni bir kitap medeniyetinin temellerinin atıldığını anlattı.



Türk kültür ve medeniyetinin okuma ve kitap üzerine kurulu olduğunu ifade eden Kalın, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, okumak bu dünyadaki varlığımızı anlamlandıran en önemli eylemlerden birisidir. Bunun için de ortamların olması lazım. Kitapların, kütüphanelerin, kıraathanelerin olması gerekiyor." diye konuştu.



"Millet Kıraathaneler ile yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor"



İbrahim Kalın, özellikle anlık bilgi üretiminin ve tüketiminin sıkça yaşandığı bu çağda kitaplardan ve bilgiden uzak kalmanın düşünülemeyeceğini belirterek, hem geçmişi anlamlandırmak hem bugünü ve yarını inşa etmek için bu mekanların son derece önemi olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Millet Kıraathaneleri seferberliğini anımsatan Kalın, şöyle devam etti:



"Millet Kıraathaneler ile inşallah Türkiye'de yeni bir okuma seferberliği başlatılıyor. Son yıllarda rakamlara baktığınız zaman Türkiye'de basılan ve okunan kitap sayısının geçen yıllara göre katlanarak arttığını görüyoruz. 'Türkler okumuyor, Türkiye'de kitap basılmıyor' gibi bir efsane var ama reel olarak istatistik ve rakamlara baktığınız zaman artık bizim çok daha fazla imkanlarımız var. Türkiye'de geçmişe göre çok farklı alanlarda, dillerde ve disiplinlerde yeni kitaplar basılıyor. Bunlar dağıtılıyor. Bu kültürel sürekliliğimizi sağlamak noktasında bize çok önemli de bir imkan sunmaktadır. Eskilerin güzel bir tabiri var, 'Kem alat ile kemalat olmaz.' derler. Yani elinizdeki enstrümanlar eksikse, bunlarla bir yetkinliğe ulaşmazsınız. Bu tür mekanlar bize daha iyi işler yapmamız için yeni fırsatlar sunuyor."



"Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi yılın ikinci yarısında hizmete açılacak"



Kütüphanelerin sayısının artırılması temennisinde bulunan Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı olarak bu konudaki çalışmaları sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.



Kalın, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin inşa edildiğini belirterek, "İnşallah bu yılın ikinci yarısında o da hizmete açılacak. 5 milyon kitap hedefimiz var. 1,5 milyon kitaba ulaştık. İnşallah açıldığı zaman raflarda 1,5 milyon kitapla hizmet vermeye başlayacak. Oradaki hedefimiz de 7/24 burayı okuyucuların, araştırmacıların hizmetine açmak. Bu inşallah dalga dalga sadece İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizde değil, Anadolu'nun bütün şehirlerinde, Doğu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da bir hizmet halkası olarak büyüyerek, bundan sonra da devam edecek." dedi.



Kartal'daki vatandaşları Muallim Cevdet Kütüphanesini ziyaret etmeye, gece, gündüz, sabah, akşam kitapla vakit geçirmeye davet eden Kalın, "Kitaplar iyi dostlardır. Onlarla geçirilen vakit, her zaman kıymetli vakitlerdir. Hiçbir zaman heba edilmiş, boşa harcanmış bir vakit değildir." ifadesini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın çorba müjdesi verdiğini aktaran Kalın, "Burada her tür imkan hamdolsun var. Dolayısıyla kültürümüzdeki bir kaşık çorbanın sıcaklığıyla kitapları birleştirdiğimizde yeni ufuklara, tefekküre, tahayyüle, yeni tasavvurlara ulaşmamız mümkün hale gelecek. İnşallah bu kütüphanenin çalışmaları da bereketli olur. Burayı ziyarete edenlerin sayısı artar. Edindikleri bilgiler onların yeni ufuklara açılmasına da imkan sağlar." diye konuştu.



FETÖ elebaşı Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye geleceği iddiası



Kalın, bir gazetecinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye geleceği iddialarını sorması üzerine de şunları söyledi:



"Bize ulaşan böyle bir şey yok şu anda ama FETÖ ile mücadele konusunda kararlığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, en üst kademesinde en alt kademesine kadar bu ihanet şebekesine karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bugüne kadar hamdolsun dünyanın pek çok ülkesinde çok önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler bu FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye'de değil, o ülkelerde de nasıl büyük bir tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar. Yanlış hatırlamıyorsam, 20'ye yakın ülkede FETÖ okulları kapatıldı ya da Maarif Vakfına devredildi. Bu çalışmalarımız devam edecek. Onların hamisi, koruyucusu, yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun, onlara karşı bu milletin dik duruşu 15 Temmuz ne idiyse bugün de aynıdır. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki kararlığı tamdır. Gerek dinimize inanç, itikat ve akide noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte, görülmektedir. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla her satıhta devam edecek."



"Pazartesi 2 kütüphane daha 7/24 açık olacak"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da kütüphaneler konusunda iddialı olduklarını belirterek, belediyenin 21 kütüphanesindeki yaklaşık 800 bin kitaptan yılda 1 milyon 200 bin kişinin istifade ettiğini söyledi.



2014 yılında ilk defa Atatürk Kütüphanesini 7 gün 24 saat hizmete açtıklarını aktaran Uysal, "4 kütüphanemizi daha 7 gün 24 saat açık hale getiriyoruz. Bugün iki tanesi, Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Süheyl Ünver Kütüphanesini açtık. Pazartesi gününden itibaren de Fatih'te Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Başakşehir'de de Rasim Özdenören Kütüphanesi 7/24 açık olacak. Bu 4 ilave 7/24 açık kütüphaneden sonra bu sayı çok daha fazla artacak." dedi.



Konuşmaların ardından İbrahim Kalın, Uysal ile birlikte kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Kalın, öğrencilerin isteği üzerine kendi kitaplarını imzaladı.



Kalın ve Uysal, belediyenin lojistik aracından öğrencilere ikram ettikleri çorbalardan kendileri de içtiler.



Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi ile birlikte Ümraniye'deki Süheyl Ünver Kütüphanesi de bugünde itibaren 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok

Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber!

Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti

Kadıköy'den Belediye Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü