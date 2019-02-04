Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fetö'nün Türkiye'de Bir Operasyon Yapma Kabiliyeti Kalmamıştır.
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "FETÖ'nün Türkiye'de bir operasyon yapma kabiliyeti kalmamıştır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "FETÖ'nün Türkiye
'de bir operasyon yapma kabiliyeti kalmamıştır. Kamuoyunda bir karşılığı asla yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:49 Kaynak: AA
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