Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fetö'nün Türkiye'de Bir Operasyon Yapma Kabiliyeti Kalmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fetö'nün Türkiye'de Bir Operasyon Yapma Kabiliyeti Kalmamıştır.

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "FETÖ'nün Türkiye'de bir operasyon yapma kabiliyeti kalmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "FETÖ'nün Türkiye'de bir operasyon yapma kabiliyeti kalmamıştır. Kamuoyunda bir karşılığı asla yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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