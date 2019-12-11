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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti)...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti) Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti) Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir."
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