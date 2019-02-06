Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı Sözde Ermeni Soykırımı...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:33 Kaynak: AA
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Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz
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