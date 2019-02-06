Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı Sözde Ermeni Soykırımı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı Sözde Ermeni Soykırımı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:33 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel
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