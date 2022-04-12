Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti

12.04.2022 21:18
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Türkiye ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Google Yükselen Pazarlardan Sorumlu Kamu İlişkileri Kıdemli Direktörü Doron Avni ve Türkiye ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Google yetkilileri, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Ayrıca Google'ın Türkiye'deki kamu kuruluşları ile planladığı iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Google Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan ve Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Zeynep Güven de hazır bulundu.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı Türkiye'nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye, Google, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
21:19 Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!
20:46 Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
20:39 İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın
20:27 Edirne'de lavaş fırınının sahibi konuştu: Yaşanan olay tamamen komplo
20:20 Pep Guardiola'nın, gazeteciden aldığı haberden sonra nutku tutuldu
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretleri ve SGK primlerini 6 ay boyunca devlet karşılayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 21:29:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Google heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement