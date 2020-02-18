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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi."
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