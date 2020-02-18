Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi."

Trablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasına tepki gösterdi: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı Abdullah Gül'ün "Gezi ile gurur duyuyorum" sözlerine Beştepe'den yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 02:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı) Bir taciz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]