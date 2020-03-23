Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her tedbir can kurtarır - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Her tedbir can kurtarır
6 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine doğru ilerlediğini belirterek, "Her tedbir can kurtarır" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bine doğru ilerlediğini belirterek, "Her tedbir can kurtarır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır. 'EvdeKal' kendini ve etrafındakileri koru" dedi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
Son Dakika Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum