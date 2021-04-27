Sözcü Kalın, Hindistan Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü - Son Dakika

Sözcü Kalın, Hindistan Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
27.04.2021 14:47
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hindistan Başbakanı'nn Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hindistan Başbakanı'nn Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın görüşmede, Covid-19 salgınının aşırı yayılması nedeniyle zor zamanlar geçiren Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Salgınla mücadele konusunda Hindistan'da yaşanan sıkıntılar hakkında muhatabından bilgi aldı.
Kalın, Hindistan'da salgının neden olduğu sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'nin destek sunmaya ve dayanışma sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.
(Derya Yetim/İHA)
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