Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Sınırlarımızın değişmesi söz konusu değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(İdlib) Sınırlarımızın değişmesi söz konusu değil' - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Sınırlarımızın değişmesi söz konusu değil"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek."

İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib) Sınırlarımızın değişmesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:13 Kaynak: AA
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