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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir."
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