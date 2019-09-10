Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz" -(F-35 konusu) "F-35'ten çıkarıldığımıza dair bir tebligat yok" -"Türkiye'nin çıkarılmasının çok farklı maliyetleri olur" -"Trump'ın sorunun çözümü için gayretini biliyoruz" -"F-35 programından...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ( İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz"

-(F-35 konusu) "F-35'ten çıkarıldığımıza dair bir tebligat yok"

-" Türkiye'nin çıkarılmasının çok farklı maliyetleri olur"

-"Trump'ın sorunun çözümü için gayretini biliyoruz"

-"F-35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İdlib'de son durum) Mutabakatın uygulanmasını bekliyoruz

İbrahim Kalın, Türkiye, İdlib, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
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