Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi."

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi."

İdlib, Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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