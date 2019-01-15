Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'deki Amacımız Başta Neyse Bugün de O. Amacımız O Bölgedeki...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'deki Amacımız Başta Neyse Bugün de O. Amacımız O Bölgedeki...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:29 Kaynak: AA

İdlib, Politika
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