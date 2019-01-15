Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'deki Amacımız Başta Neyse Bugün de O. Amacımız O Bölgedeki...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " İdlib
'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:29 Kaynak: AA
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