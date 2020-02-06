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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil."
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