Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İdlib) Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil."

Astana, İdlib, Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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