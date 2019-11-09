Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşme sonrası Jeffrey ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir araya gelen Jeffrey, Dolmabahçe'den ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Dolmabahçe Sarayı, İbrahim Kalın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:55 Kaynak: AA
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