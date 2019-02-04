Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Imf İddiası) Bunlar Tamamen Türk Ekonomisiyle İlgili Algıyı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Imf İddiası) Bunlar Tamamen Türk Ekonomisiyle İlgili Algıyı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF iddiası) Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF iddiası) Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:25 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetindeki Ses Kayıtlarının Detaylarını Paylaştı: İnsanın Yüreği Ağzına Geliyor Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 20:09:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Imf İddiası) Bunlar Tamamen Türk Ekonomisiyle İlgili Algıyı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]