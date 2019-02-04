Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Imf İddiası) Bunlar Tamamen Türk Ekonomisiyle İlgili Algıyı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF iddiası) Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF iddiası) Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

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