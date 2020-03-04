Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde İdlib konusu ele alındı.
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