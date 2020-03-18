Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 'İnce Osman Ağıdı'nı seslendirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirdi.

Twitter hesabından, ağıdın klibini paylaşan Kalın, "Çanakkale geçilmez diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık." ifadelerini kullandı.

Sözleri anonim, bestesi ise Erol Parlak'a ait olan "İnce Osman Ağıdı" adlı eseri, bağlamayla çalıp seslendiren Kalın, "Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Aşağıdaki ağıdı bir niyaz olarak kabul buyurun." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İnce Osman Ağıdı nı seslendirdi

İbrahim Kalın, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:08 Kaynak: AA

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