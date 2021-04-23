Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Göç Örgütü'nün Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 göçmenin yaşamını yitirdiği açıklamasına "İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı açıklamada, "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır" ifadelerine yer verdi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)