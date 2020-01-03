Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği gibi bölgede son dönemde ardı ardına yapılan hatalar, mezhepçi tutumlar ve dış müdahaleler küresel barış ve istikrarı tehdit eder hale gelmiştir" diye konuştu.


"Özellikle komşumuz Irak'ın bir gerilim, istikrarsızlık ve nüfuz elde etme alanı haline gelmesinden büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanan Kalın, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yönelik saldırının bölgede yeni gerilim ve çatışmaları tetikleyeceğini belirtti. Kalın, "Türkiye olarak bütün tarafları bir kez daha sağduyu içinde hareket etmeye ve gerilimi daha da artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

İbrahim Kalın, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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