Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İran ile ilişki kurmalısınız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'da ABD- İran gerilimini değerlendirirken, "İran bölgede önemli bir oyuncu. İran'ı görmezden gelemez ya da reddedemezsiniz. Onlarla ilişki kurmalısınız" dedi.

İbrahim Kalın, CNN International yayınına konuk olarak ABD-İran arasındaki gerilimi ve bölgesel konular ile ilgili soruları yanıtladı. Kalın, " Irak'ı istikrara kavuşturmak istiyoruz. Suriye'de şiddet ve savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz. Filistin'de barışçıl ve adil bir çözüm görmek istiyoruz. Yemen'de savaş ve ıstırapların sonunu görmek istiyoruz. Bu geniş hedeflerin hepsinde aynı sayfadayız" dedi.

'SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ ŞOK ETKİSİ YAPTI'

Kasım Süleymani 'nin ABD tarafından öldürülmesinin bölgeye etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalın, "Bu kışkırtıcı bir eylemdi. Bölge genelinde şok dalgası yarattı. Özellikle de bölgesel güvenliğin çok kırılgan doğasından endişe duyanlar için. Iraklılar endişeliydi. Biz endişeliydik. Gerilimin şu anda durduğunu umuyoruz. Belki bir son değil ama duraklama olur ve umarım mevcut durumdan daha kötü olmaz" ifadelerini kullandı. Kalın, İran'ın bölgesinde önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çekerken, "İran'ı görmezden gelemez ya da reddedemezsiniz. Bölgede hiçbir şey planlayamazsınız. Onlarla ilişki kurmalısınız. İster nükleer program, ister Irak'ta, Yemen'de ya da başka yerlerdeki durum olsun, İran'a yabancılaşma yerine iletişim politikasını savunduk" mesajını verdi.

'NATO TERÖRİZME KARŞI AKTİF ROL ALMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ile ilgili sözlerini hatırlatan Kalın şunları söyledi:

"Aslında Cumhurbaşkanımız, terörizme karşı mücadelede üyelerini korumak için NATO'nun daha aktif bir rol oynamasını istedi. Terörizme, PKK terörüne, YPG terörüne, El Kaide'ye ve DEAŞ terörüne maruz kaldık. Bu sorunu daha önce dile getirdik. Bu yüzden Başkan Trump'ın sözlerinin bir anlamı var. Elbette bu NATO birliklerini Irak'a, Suriye'ye veya başka yerlere göndermeye başlandığı anlamına gelmiyor. Bunun NATO'nun amaçlarına hizmet edecek, akıllı bir şekilde, ama aynı zamanda üyelerin korunacağı şekilde yapılması gerekir."

Bölgedeki sorunların devlet dışı aktörlerden kaynaklandığının altını çizen İbrahim Kalın, "Sorunun kaynağı ister Irak'ta, ister Suriye'de, ister Yemen'de olsun, tüm bu vekalet savaşları, bölgemizdeki sorunlardan biri de, devlet dışı aktörlerin yükselişi ve başka ülkelerce manipüle edilmesi. Büyük resme bakmak gerek. Bunlar kısa vadede bazı siyasi kazanımlar getirebilir. Ancak uzun vadede aslında herkesin güvenliğini ve refahını riske atar" diye konuştu.