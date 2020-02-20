Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Irkçılık kolektif bir kanserdir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir.

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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