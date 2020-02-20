Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Irkçılık kolektif bir kanserdir. - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir.
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Irkçılık kolektif bir kanserdir. Olayın aydınlatılması için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz."
Son Dakika Cüneyt Çakır, performansıyla sınıfı geçti Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği saldırının failinin kimliği belli oldu Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz