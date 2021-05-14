Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sözcü Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA