Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. - Son Dakika