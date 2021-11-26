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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu

26.11.2021 19:27

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Eğitimin amacı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Eğitimin amacı nedir? Temel hedef, nasıl iyi insan olunur bunu öğretmek. İnsan olmak, doğru insan olmak, güzel insan olmak ve onurlu, şerefli insanlar olmak ve diğer insanlara faydalı olmak. Sanırım temel hedef, mutlak hedef bu olmalı." dedi.

Kalın, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla ilki çevrim içi ortamda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu İstanbul Eğitim Zirvesi'ne konuştu.

Maarif Vakfının dünya çapında çok önemli gelişim gösterdiğini, uluslararası eğitime çok büyük katkılarda bulunduğunu anlatan Kalın, vakfın perspektiflerin birleşmesini sağladığını vurguladı.

Dijital dünyadan ve teknolojinin sunduğu imkanlardan bahseden Kalın, sanal dünyada karşılaşılacak risklerin de farkında olunması gerektiğini söyledi.

İbrahim Kalın, "Gerçek insanların, gerçek iletişimin yerini sanal dünyanın almaması için dikkatli olmak zorundayız ve buradaki temel sorulardan biri; eğitmek. Eğitim nedir? Eğitimin amacı nedir? Bunların ötesinde altını çizmek istediğim bir konu da nasıl öğrettiğimiz ne öğrettiğimiz kadar önemli." diye konuştu.

Çevrim içi teknolojiyle fikirlerin dünya çapında paylaşılabildiğine işaret eden Kalın, bunun öğretilenin daha önemli olduğunu unutturmadığını dile getirdi.

"Farklı trendler, fikirler, sıfatlar çatışma, rekabet ve bir buluşma içinde"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaşanılan dönemin "bilgi çağı" ya da "dijital çağ" şeklinde isimlendirildiğini ifade ederek, dijitalleşmenin hızlıca her yere yayıldığı düşünüldüğünde "bilgi çağı"nın da mantıklı olduğunu anlattı.

Verinin ve kaynakların inanılmaz miktarda arttığına dikkati çeken Kalın, "Bazı insanlar 'belirsizlik çağı' diyor. Bazı insanlar politikanın sonu, düşüncenin sonu, filozofinin sonu, dünyanın sonu gibi isimler veriyor. Bunların hepsinin gerçeklikte yeri var ama şunu hatırlamamız lazım; öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bu farklı trendler, fikirler, sıfatlar aslında çatışma, rekabet ve şu anda bir buluşma içinde. Bir fikir aslında öne çıkmış durumda değil. Bunların hepsi bir arada yaşıyor ve üst üste biniyorlar. Dolayısıyla çok seviyeli, çok fazla odaklı bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Bir tarafta globalleşmeye çalışan bir tarafta yerele odaklanan projeler olduğunu aktaran Kalın, postmodernlik, doğrunun ötesi, gerçekliğin ötesi gibi düşüncelerin yanı sıra "bir şeyin köküne odaklanmak" gibi bir fikrin de yer aldığını söyledi.

"Eğitim, insan ırkının daha iyi insan olması için çalışmalı"

İbrahim Kalın, "Eğitimin amacı nedir?" sorusunu yönelterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanların, insan ırkının daha iyi insan olması için çalışmalıdır eğitim bilimi. Yani burada hedef, bilgiyi toplamak ya da ithal etmek değil. Bunun çok ötesine geçiyor. Temel hedef, nasıl iyi insan olunur bunu öğretmek. İnsan olmak, doğru insan olmak, güzel insan olmak ve onurlu, şerefli insanlar olmak ve diğer insanlara faydalı olmak. Sanırım temel hedef, mutlak hedef bu olmalı. Burada iyi olmanın yollarına bakmamız gerekiyor ve bunu öğretmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın yolu aslında bir endoktrinasyon değil. Belli perspektife ulaşmanın farklı yolları vardır. Öğrenciler açısından da bu şekilde. Ancak eğitim açısından iyi olmanın yolu göstermekten, örnek olmaktan geçiyor. Hem iyi örnek olarak göstermek hem de işaret etmekten bahsediyorum. Öğrencileriniz, ortaklarınız ya da araştırmacılarınız bu şekilde bir işaret etme işini yapmalı."

Bilim insanları, filozoflar, şairler, mimarlar, tarihçiler, dil bilimcilerin bir hikmet perspektifine ulaşmaya çalıştığını, en geniş anlamıyla iyi insan olmayı hedeflediğini anlatan Kalın, "Birçok teknolojik olanaklar var karşımızda. Bunların iyi kullanımını sağlamak için de eğitime ihtiyacımız var. Bu eğitim bize bir perspektif ve hikmet kazandıracak, yalnızca bilgi, data ya da istatistik değil." dedi.

Zirvenin, güçlüklerle dolu küreselleşme çağında akıllarda yeni perspektifler oluşturacağını belirten Kalın, Türkiye Maarif Vakfına programı düzenledikleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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