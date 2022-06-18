Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç hükümeti adım atmadıkça bu müzakerelerin ilerleme imkan ve ihtimali yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " İsveç hükümeti terör örgütünün varlığını sonlandırmak için adım atmadıkça bu müzakerelerin ilerleme imkan ve ihtimali yok"

Kaynak: AA

İbrahim Kalın, İsveç, Güncel, Son Dakika

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