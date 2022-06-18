Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç hükümeti adım atmadıkça bu müzakerelerin ilerleme imkan ve ihtimali yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hacettepe Üniversitesince ATO Congresium'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İsveç hükümeti terör örgütünün varlığını sonlandırmak için adım atmadıkça bu müzakerelerin ilerleme imkan ve ihtimali yok"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "NATO ittifakı, bir güvenlik örgütüdür"
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