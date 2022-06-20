Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi

20.06.2022 20:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesi'nin son tarih olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesi'nin son tarih olmadığını söyledi.

Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'nda temaslarda bulundu.

Burada basına açıklamalarda bulunan Kalın, müzakerelerin süreceğini, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirvenin son tarih olmadığını vurguladı.

Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtti.

Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etti.

PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, terör örgütü PKK'nın İsveç'teki propaganda eylemlerini "örgütün yıllar içerisinde kazandığı mevcudiyetin somut göstergesi" olarak değerlendirdi.

PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini ifade eden Kalın, İsveçli yetkililerden de bu yönde olumlu söylemler duyduklarını, 1 Temmuz itibarıyla yeni bir terörle mücadele yasasının yürürlüğe gireceğinin söylendiğini, ancak bunu tam olarak ne olduğunun ilerleyen süreçte görüleceğini söyledi.

Kalın, "PKK'nın Avrupa'nın göbeğinde bu ülkeleri esir alırcasına bir faaliyet zinciri içerisinde bulunmasının kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu konunun yakın takipçisi olduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi (1) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi (1) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini, Madrid Zirvesinin...
Kaynak: AA

Finlandiya, Madrid, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:26:23. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiyalı heyetlerle görüşmelerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement