Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İtalyan Parlamentosunun Sözde Soykırım Kararı Tarihi Gerçekleri Yok...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:28 Kaynak: AA
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