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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek."
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