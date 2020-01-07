Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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