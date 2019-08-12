Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "İyilik sonunda kötülüğü yenecek"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Norveçlilerin ırkçılık ve aşırılıkçılık ile mücadelesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Norveçlilerin ırkçılık ve aşırılıkçılık ile mücadelesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveçliler, ülkelerinde ırkçılığa ve şiddet içeren aşırılıkçılıkla nasıl mücadele edileceğine iyi bir örnek veriyor. Saldırıdan sonra camiye giderler, Müslüman topluluğu ile omuz omuza durup birbirlerini kucaklarlar. İyilik, sonunda kötülüğü yenecek" ifadelerini kullandı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:15 Kaynak: İHA
(İHA)
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