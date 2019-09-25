Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

7 dakika önce

NEW Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü, System.String[]

NEW Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Kalın ve Jeffrey, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile ilgili güncel gelişmeler ele alınırken, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin teşkili konuları etraflıca görüşüldü.

Türkiye'nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi yönündeki beklentilerin dile getirildiği görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

James Jeffrey, İbrahim Kalın, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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