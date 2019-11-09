Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.
Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor.
James Jeffrey, Ankara'daki temasları kapsamında dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.
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