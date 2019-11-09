Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Kalın ile James Jeffrey'in basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.
(Yunus Emre Şeker/İHA)
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