Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Kalın ile James Jeffrey'in basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, James Jeffrey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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