Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemi vurgulandı.

Kalın, Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Basına kapalı 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeme geldi.

Güvenli bölge, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesi'nin çalışmaları etraflıca görüşüldü.

BMGK 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemi vurgulandı.

Görüşmede, 17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

DEAŞ ve PYD/YPG/ PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.