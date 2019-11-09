Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi
Son Dakika Genel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldiİSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Kalın ile James Jeffrey'in basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, James Jeffrey, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:03 Kaynak: İHA
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