Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede, rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı. İdlib mutabakatının korunmasının önemine vurgu yapılırken yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edildi. İdlib'deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle arttırılması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi."

Görüşmede ayrıca, Libya ile ilgili son gelişmeler ele alındığı, ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve siyasi sürece geçişin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Görüşmeden görüntü

Haber: ANKARA, -


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, James Jeffrey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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