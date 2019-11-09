Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalın, Jeffrey ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalın, Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalın, Jeffrey ile bir araya geldi

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü kalın, Jeffrey ile bir araya geldi, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat sürdü.


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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:10 Kaynak: DHA
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