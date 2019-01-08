Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile Görüştü

49 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile görüştüCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü. 

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Başkanı Trump'un Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. İbrahim Kalın başkanlığında yapılan görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer delegasyon üyeleri de yer aldı. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye Angajmanı Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer delegasyon üyeleri bulundu. Görüşme yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

TGB ÜYELERİNDEN PROTESTO

Öte yandan görüşme sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Beştepe yakınlarında toplanan  Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup protestoda bulundu. Sloganlar atan grup, 'Bolton-Jeffrey-Dunford PKK'yı kurtaramaz' yazılı pankartla yürümeye başladı. Polis, sloganlarla yürüyen gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonucu 7 kişi gözaltına alınırken, gruptaki diğer kişiler dağıldı.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, John Bolton, Güncel
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