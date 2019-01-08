Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile Görüştü (2)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile Görüştü (2)

1 saat önce

BOLTON, ANKARA'DAN AYRILDIABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi ardından Türkiye'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile Görüştü (2), System.String[]
BOLTON, ANKARA'DAN AYRILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi ardından Türkiye'den ayrıldı. John Bolton'u taşıyan özel uçak, saat 13.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Ankara'da kalan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, bir süre daha görüşmelere devam etmelerinin beklendiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:50 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara, John Bolton, Politika
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