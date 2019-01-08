Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, John Bolton ile Görüştü (2)
1 saat önce
BOLTON, ANKARA'DAN AYRILDIABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi ardından Türkiye'den ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:01 Kaynak: DHA
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