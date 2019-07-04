Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle...
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " (Kabine
revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."
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