Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " (Kabine revizyonu iddiaları) Bugün itibariyle gündemimizde böyle bir şey yok."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:37 Kaynak: AA
Kabine, Politika
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