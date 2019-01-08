Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kapsamlı Bir Görüşme Gerçekleştirdik."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kapsamlı Bir Görüşme Gerçekleştirdik."

1 saat önce

IHAAW151624-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
IHAAW151624-SIY/08-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." 08.01.2019 15: 16: 24 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Politika
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