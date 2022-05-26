Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

26.05.2022 14:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri'de öğrencilerle buluştu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Hepimiz aklı selim düşünerek, gelenek imkanlarını yarınlara taşımalıyız"KAYSERİ Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Modernite, Gençlik ve Din" konulu Erciyes...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Hepimiz aklı selim düşünerek, gelenek imkanlarını yarınlara taşımalıyız"

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Modernite, Gençlik ve Din" konulu Erciyes İlahiyat Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın gençlerle buluştu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, protokol üyeleri, üniversite personelleri ve öğrenciler katıldı.

Modernize hakkında öğrencilere bilgiler veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, "Gençlerin bu organizasyonun başından sonuna kadar merkezinde olduğunu bildiğim için buraya ayrı bir heyecanla geldim. Bu coğrafyada özellikle Kayseri ve civarında Anadolu topraklarında zirveye ulaşan fütüvvet geleneğinin özünde burada anlatılan konular vardır. Fütüvvet biliyorsunuz ki feta kelimesinden gelir ve genç demektir. Fütüvvet bir mesleki organizasyon olarak, bir kuruluş olarak özünde insanların işinden, statüsünden ve yaşından bağımsız olarak o gençlik iksirini ruhlarında her an hissetmesini ifade eder. Modernitenin bir yanda akılcılık öbür yanda gelenek karşıtlığı üzerine inşa ettiği dikotomileri aşmak aslında sanıldığı kadar da zor değil. Bunların ötesine giderek hem aklımızı doğru kullanarak, onun hakkını vererek hem geleneğin sunduğu imkanları kuşanarak kendi özgürlüğümüzden taviz vermeden bugünü ve yarını inşa eden bireyler olabiliriz. Hem akıl hem de gelenek bize bu imkanları ziyadesiyle sunmaktadır. Bizim yapmamız gereken aklı selim ile düşünerek, geleneğin bu imkanlarını bugüne ve yarına taşıyacak adımları atmak olmalıdır. Ben genç arkadaşlarımın bugün ve yarın çok önemli sorumluluklar üstleneceklerini biliyorum. Bu zirvenin ve yapılacak olan panellerin de bu yolda katkı vermesini ümit ediyorum, dua ediyorum" dedi.

Vali Gökmen Çiçek de, "Ben de bir haftadır Kayseri'deyim. Kayseri'deki bu atmosfer, özellikle manevi ve tarihi atmosferin etkisi altındayım ben de geldiğimden beri. Biz sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcümüze birçok ünvanı olduğundan dolayı nasıl hitap edeceğimizi bilemedik ve 'hocamız' demeye karar verdik. Ben de bu aralar kendilerinin kitabını okuyorum. İlk haftamda kendisini ağırladığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "Aslında Erciyes Üniversitemiz gerçekten köklü, tarihi geçmişi olan bir vizyona sahip ve aynı zamanda 6 bin yıllık tarihi ile birçok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış sanayi, ticaret, sağlık, kültür ve eğitim şehri olarak bilinen Kayserimizin köklü bir üniversitesidir. Bugün Erciyes İlahiyat Zirvesini düzenleyen ilahiyat fakültemiz ise 44 yıllık mazisi olan Erciyes Üniversitemizden daha köklü bir tarihe sahip olup, 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla açılarak, 1982 yılında ilahiyat fakültesine dönüşerek Erciyes Üniversitemize bağlanmıştır. Ben bugün düzenlenen programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın'a teşekkür plaketi takdim edildi.

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Kaynak: İHA

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