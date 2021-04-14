Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı

14.04.2021 15:14

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın siyasi gündeme kısa bir mola verip, sözleri ve bestesi kendisine ait olan, ''Hiç oldum'' isimli türküsüne klip çekti. Türkünün düzenlemesini ünlü sanatçı Erkan Oğur yapınca sosyal medya ikiye bölündü. Twitter'da kimisi şarkıyı beğendiğini ve bu işbirliğinden memnun olduğunu söylerken kimileri ise tam tersi tepki verdi.

Daha önce Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bağlamasıyla bir kez daha stüdyoya girdi, sözü ve bestesi kendisine ait 'Hiç Oldum' türküsünü hem çaldı hem söyledi.

ERKAN OĞUR DA DESTEK VERDİ

Eserin düzenlemesini, ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı. Oğur, aynı zamanda, kopuz ve gitarıyla da Kalın'a eşlik etti. Kalın'ın, divan bağlama çaldığı türkünün klibinin tamamı yayınlanınca sosyal medya karıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, hem yazdı hem söyledi! Türkünün düzenlemesini yapan ismi sosyal medyada linç ettiler
Erkan Oğur

LİNÇ ETTİLER

Kalın'ın divan bağlama çaldığı eserde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla destek verdi. Ancak bu işbirliği Twitter'da muhalif kişilerce hiç hoş karşılanmadı. İktidara yakın isimlerse Oğur'a destek verdi. Oğur'a yapılan eleştiriler arasında, şarkının isminden yola çıkarak, "Erkan Oğur şarkının adı manidar ama hiç oldun bence", "Sana hiç yakıştı mı?", "Kendini bitirdin" gibi yorumlar yer aldı.

Olay olan türkünün sözleri:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, hem yazdı hem söyledi! Türkünün düzenlemesini yapan ismi sosyal medyada linç ettiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Erkan Oğur, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika


YORUMLAR (7)
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