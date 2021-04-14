Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika

Daha önce Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bağlamasıyla bir kez daha stüdyoya girdi, sözü ve bestesi kendisine ait 'Hiç Oldum' türküsünü hem çaldı hem söyledi.

ERKAN OĞUR DA DESTEK VERDİ

Eserin düzenlemesini, ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı. Oğur, aynı zamanda, kopuz ve gitarıyla da Kalın'a eşlik etti. Kalın'ın, divan bağlama çaldığı türkünün klibinin tamamı yayınlanınca sosyal medya karıştı.

Erkan Oğur

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Kalın'ın divan bağlama çaldığı eserde, Erkan Oğur perdesiz gitarıyla destek verdi. Ancak bu işbirliği Twitter'da muhalif kişilerce hiç hoş karşılanmadı. İktidara yakın isimlerse Oğur'a destek verdi. Oğur'a yapılan eleştiriler arasında, şarkının isminden yola çıkarak, "Erkan Oğur şarkının adı manidar ama hiç oldun bence", "Sana hiç yakıştı mı?", "Kendini bitirdin" gibi yorumlar yer aldı.

Olay olan türkünün sözleri: