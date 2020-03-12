Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı... - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: " (Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz."
Son Dakika Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi