Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kovid-19 salgını) Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: '(Kovid-19 salgını) Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kovid-19 salgını) Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kovid-19 salgını) Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kovid-19 salgını) Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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