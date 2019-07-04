Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Libya'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "( Libya
'daki gelişmeler) Hafter taraftarlarının bu saldırgan tutumundan derhal vazgeçmesi ve uluslararası toplumun ve BM'nin tanıdığı meşru Sarrac hükümeti çerçevesinde bu sürecin yürütülmesi büyük önem arz ediyor."
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